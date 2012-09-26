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//Общество

В РФ будут продавать билеты на любой вид транспорта только по паспорту

26 сентября 2012, 11:01 [ «Аргументы Недели» ]

В РФ будут продавать билеты на любой вид транспорта только по паспорту
фото с сайта dfact.net

В целях безопасности министерство транспорта России вводит с июля 2013 года новые правила. Согласно распоряжению ведомства, теперь продавать билеты на любой вид транспорта будут только при предъявлении паспорта.

Нововведения обязывают перевозчиков передавать данные о пассажирах, едущих за пределы своих регионов. Благодаря этому, органы транспортной безопасности, ФСБ и МВД получат централизованную базу данных пассажиров и смогут беспрепятственно определить путь следования любого человека для выявления любой подозрительной личности, передают интернет-СМИ.  

Новое правило вводится на основании приказа министерства транспорта России "Об утверждении порядка формирования и ведения автоматизированных централизованных баз персональных данных о пассажирах, а также предоставления содержащихся в них данных".

Это коснется пассажиров, которые совершают любые авиаперелеты, ездят на поездах дальнего следования или едут за границу на морском, внутреннем водном или автомобильном виде транспорта. А в ряде случаев паспортные данные понадобятся при покупке билетов не только на самолет или поезд дальнего следования, но и на автобусы и электрички. 

СБ

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