Делегация ассоциации центров международной торговли посетит Петербург

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26 сентября 2012, 10:36 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

gk-bristol.ru

Правительство Петербурга проведет встречу с делегацией совета директоров Ассоциации центров международной торговли, сообщает пресс-служба городского правительства. Встреча состоится в 11.15 МСК В Смольном.

Центр международной торговли (ЦМТ) — это организация, объединяющая и обслуживающая компании и организации, занятые в области международной торговли. Основная задача ЦМТ — стимулирование экономического развития того региона, в котором этот центр действует. В России на сегодняшний день существует шесть действующих ЦМТ: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Красноярске. Развитие системы ЦМТ в России имеет большое значение для будущего страны. Деятельность ЦМТ направлена на развитие и продвижение российских компаний и повышение их конкурентоспособности на международном рынке, добавили в пресс-службе.