11 архитектурных мастерских представят идеи развития Петербурга

//Общество

26 сентября 2012, 10:34 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

uisgroup.ru

В среду состоится презентация концепций развития территорий исторического центра «Конюшенная» и «Северная Коломна - Новая Голландия», сообщает пресс-служба комитета экономического развития, промышленной политики и торговли.

Презентация пройдет в рамках V Петербургского международного инновационного форума. В работах 11 архитектурных мастерских будут представлены идеи по комплексному развитию территорий созданию новых общественных пространств, ландшафтному городскому дизайну, формированию туристических маршрутов и пешеходных зон, организации паркингов и развитию инфраструктуры для использования альтернативных видов транспорта.

Конкурс по разработке концепций развития территории (мастер-планов) двух кварталов «Конюшенная» и «Северная Коломна - Новая Голландия» был объявлен 5 мая этого года. Основная задача конкурса заключается в поиске решений для создания комфортной городской среды. Семь архитектурных мастерских Петербурга выразили желание представить свое видение пространственного развития данных территорий в будущем. На разработку мастер-плана территории «Конюшенная» поступило 5 заявок и 6 заявок на территорию «Северная Коломна - Новая Голландия». Участники конкурса отбирались на основе их творческой репутации и успешно завершенных прошлых проектов.