Международный конгресс поднимет вопросы безопасности детей на дорогах

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26 сентября 2012, 10:30 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

vinbase.ru

В Таврическом дворце Петербурга состоится IV Международный Конгресс «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни», организованный Межпарламентской ассамблеей государств – участников СНГ и Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

Конгресс будет проходить с 27 по 28 сентября. Основной темой мероприятия станет обсуждение вопросов, связанных с обеспечением безопасности детей на дорогах, профилактикой детского дорожно-транспортного травматизма, воспитанием и обучением участников дорожного движения.

27 сентября состоятся презентационные мероприятия конгресса, а 28 сентября пройдут его пленарные заседания и тематические «круглые столы», на которых предполагается обсудить задачи государственной политики в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в странах СНГ, эффективные стратегии создания превентивных мер для сокращения дорожно-транспортных происшествий, вопросы дальнейшей консолидации усилий государственных органов, субъектов транспортной инфраструктуры и институтов гражданского общества в решении проблем безопасности на транспорте, а также вопросы гармонизации законодательства на основе международных правовых инструментов в области дорожного движения.