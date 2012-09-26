И в Летний сад билет купил...

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26 сентября 2012, 10:25 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

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Дирекция Русского музея не оставляет замыслы о введение платы за посещение сада – пусть даже «символической». Как известно, турникеты на входе в Летний сад установлены одновременно с завершением реконструкции, но пока они выполняют роль «счетчиков», подсчитывая количество посетителей.

Тем не менее, как передает корреспондент «Конкретно.ру», сегодня главный хранитель садов Русского музея Ольга Черданцева озвучила перед журналистами идею о введении с будущего сезона входных билетов – хотя бы по минимальной цене. В Русском музее полагают, что таким образом Летний сад будет защищен от «лишних посетителей».