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//Общество

И в Летний сад билет купил...

26 сентября 2012, 10:25 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

И в Летний сад билет купил...
photo.qip.ru

Дирекция Русского музея не оставляет замыслы о введение платы за посещение сада – пусть даже «символической».  Как известно, турникеты на входе в Летний сад установлены одновременно с завершением реконструкции, но пока они выполняют роль «счетчиков», подсчитывая количество посетителей.

Тем не менее, как передает корреспондент «Конкретно.ру», сегодня  главный хранитель садов Русского музея Ольга Черданцева озвучила перед журналистами идею о введении с будущего сезона входных билетов – хотя бы по минимальной цене. В Русском музее полагают, что таким образом Летний сад будет защищен от  «лишних посетителей».

АН