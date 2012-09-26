Алексея Митрофанова обвинили в получении взятки

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26 сентября 2012, 09:53 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта kp.by

В Госдуму поступила жалоба на Алексея Митрофанова, в которой пенсионер Вячеслав Жаров обвиняет депутата в получении взятки в размере 2,25 миллиона рублей. Об этом в среду сообщает газета "Коммерсантъ".

Телеграмма от имени Вячеслава Жарова, представившегося пенсионером, была направлена на имя председателя Госдумы Сергея Нарышкина и лидеров всех думских партий, включая председателя "Единой России" Дмитрия Медведева.

В телеграмме пенсионер сообщает, что 12 мая 2012 года было возбуждено и принято к производству уголовное дело (номер дела указан) по статье 175 часть 4 по факту приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем. При передаче взятки в сумме 2 миллионов 250 тысяч рублей группе известных лиц был также задержан и Митрофанов А.

Также в своей жалобе Жаров пишет, что Митрофанов был отпущен после получасовой беседы с оперативниками из-за наличия депутатского статуса неприкосновенности и просит Госдуму и партии взять дело под особый контроль и "довести его до справедливого окончания". Кроме того, он считает, что назначение Митрофанова на должность председателя комитета Госдумы по делам СМИ было бы "преждевременно", сообщает издание.

По данным газеты, с жалобой в настоящий момент пока ознакомились лишь во фракциях КПРФ и "Справедливая Россия". Между тем, коммунисты уже решили направить эту телеграмму в прокуратуру и Следственный комитет, сопроводив ее депутатским запросом. Также в КПРФ намерены опубликовать жалобу на своем сайте.

Вице-спикер Госдумы Сергей Железняк, представляющий "Единую Россию", также заявил, что жалобы не видел, "пока это выглядит как некий черный пиар". Он отметил, что если все-таки получит эту жалобу, то направит запрос в следственные органы в соответствии с установленным порядком.

В пресс-службе председателя Госдумы сообщили, что Сергей Нарышкин пока не видел жалобы, но не исключено, что он ознакомится с телеграммой уже 26 сентября.