Все сотрудники полиции Москвы сдадут экзамены на знание ПДД

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26 сентября 2012, 08:47 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта og.ru

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что все сотрудники полиции Москвы, за которыми закреплен служебный транспорт, в ближайшее время должны будут сдать экзамен на знание правил дорожного движения (ПДД).

Кроме того, будет также рекомендовано пересдать экзамены и тем сотрудникам полиции, которые имеют водительские права и управляют личным автотранспортом.

В последнее время сотрудники полиции все чаще становятся участниками ДТП, только за прошедшую неделю их произошло несколько - в Санкт-Петербурге, в подмосковном Серпухове, в Волгоградской области.