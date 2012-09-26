Путин: Решение о зимнем времени будет принято без спешки и суеты

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26 сентября 2012, 08:32 [ «Аргументы Недели» ]

Президент России Владимир Путин накануне заявил, что российские власти еще раз проанализируют, как работает решение об отмене зимнего времени, и после этого "без спешки, без суеты будет принято решение окончательное".

Российский президент пояснил: "Вопросы в целесообразности перемен, возвращения к прежней системе". По его словам, самым корректным способом решения проблемы станет решение на уровне правительства России.

Об этом глава российского государства рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Люксембурга Жан-Клодом Юнкером, передают СМИ.