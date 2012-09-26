Forbes сообщил об уходе со своего поста главы Минрегиона РФ

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26 сентября 2012, 07:43 [ «Аргументы Недели» ]

фото ссайта rusnord.ru

По данным издания Forbes, министр регионального развития РФ Олег Говорун написал заявление об уходе после критики в его адрес со стороны президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте Forbes со ссылкой на двух федеральных чиновников.

Как сообщает издание, Олег Говорун был огорчен обвинениями в том, в чем он не виноват, так как "проект бюджета на трехлетний срок верстался в борьбе более влиятельных начальников". По информации одного из источников издания, после выговора министр всю неделю почти не появляется на работе.

Один из чиновников в Минрегионе подтвердил этот факт, но пояснил отсутствие министра на работе его больничным. По его словам, на следующей неделе у Олега Говоруна плотный график.

Между тем, пресс-секретарь министра Владимир Желонкин не стал ни опровергать, ни подтверждать изданию информацию о заявлении об уходе Олега Говоруна со своего поста. А пресс-секретарь премьер-министра РФ Наталья Тимакова вообще опровергла слухи об отставке министра.

Напомним, на прошлой неделе глава российского государства Владимир Путин подписал указ об объявлении дисциплинарного взыскания трем министрам за невыполнение поручений по президентским указам. Выговор был объявлен: министру регионального развития Олегу Говоруну, министру образования и науки Дмитрию Ливанову и министру труда Максиму Топилину.