Собянин посоветовал префекту ЮЗАО провести встречи с жителями

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25 сентября 2012, 22:27 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото пресс-службы правительства Москвы

На заседании правительства Москвы префект Юго-Западного административного округа столицы Виктор Фуер выступил с докладом о ходе реализации программы комплексного развития округа в текущем году. Ход стабильный, все по плану.

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин перед тем как выслушать Фуера, по сравнению с 2011 годом программа по благоустройству территории мало изменилась, однако в 2012 году стояла задача выполнить работы на более высоком и качественном уровне.

Виктор Фуер рассказал, что в округе было благоустроено 736 дворов, организовано дополнительное освещение (только в районе Ясенево Департамент топливно-энергетического хозяйства установил 1,5 тыс. единиц оборудования) сообщает пресс-службы правительства Москвы.

Также во дворах округа были организованы дополнительные парковочные места, что позволило довести их количество до 110 тыс. Объем работ по замене асфальтового покрытия составил 1,7 млн кв. м.

"К 1 сентября все сезонные работы были завершены", - пояснил Фуер. По словам префекта, особое внимание при реализации программы было уделено пожеланиям жителей округа.

В 2012 году в ЮЗАО Москвы благоустроено три парка общей площадью 12,5 га. В них оборудованы аттракционы, площадки, велодорожки и лыжные трассы. В настоящее время завершаются работы по строительству катков с искусственным льдом. Также к концу года планируется закончить реконструкцию Большого Тропаревского пруда общей площадью почти 3 га — единственного в округе водоема, в котором разрешено купаться.

К концу года жилищный фонд округа увеличится на 241 тыс. кв. м за счет нового строительства. Таким образом, окружной показатель обеспеченности населения жильем составит 22,2 кв. м на человека - это один из самых высоких показателей в столице.

Префект сообщил об успехах и планах дорожного строительства и ремонта, о том, что проблема мест в детсадах в округе искоренили, о бурном росте объектов здравоохранения, ремонте спортивных сооружений.

"Нам удалось привлечь к регулярным занятиям спортом каждого четвертого жителя, а в перспективе мы надеемся привлечь к регулярным занятиям спортом каждого третьего жителя", - отметил префект.

С культурой в округе тоже все по плану: в текущем году в округе дополнительно отремонтировано, оборудовано и открыто три библиотеки и филиал центра культуры и досуга "Лира".

Как отметил префект, наблюдается положительная динамика в сфере торговли и услуг.

Заслушав доклад, Сергей Собянин поручил префектуре и Департаменту здравоохранения ускорить работу по текущему ремонту поликлиник в округе. Он также подчеркнул необходимость активной работы с жалобами населения — власти округа проведут дополнительные встречи с жителями.