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25 сентября 2012, 21:58 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта vesti.ru

Между Карелией и Финляндией может появиться пассажирское железнодорожное сообщение. Постоянное движение по новым маршрутам возможно открыть через год, сообщил во вторник начальник Октябрьской железной дороги Виктор Степов.



Между тем, как отметил представитель федеральной пассажирской компании Олег Никитин, стоимость проезда по новым железнодорожным маршрутам для пассажиров может составить от 60 до 100 евро.



"Поезд будет по комфортабельности как "отель на колесах", с соответствующим качеством и уровнем обслуживания. Отсюда и цена билета", - пояснил Никитин, передал "Маяк".