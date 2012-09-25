Путин советует освещать весь ход выполнения поручений Советов в интернете. ВИДЕО

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25 сентября 2012, 21:55 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото пресс-службы президента РФ

Владимир Путин предлагает освещать деятельность советов при главе государства в интернете. Президент считает, что можно создать портал, где будет отражена их текущая работа и ее результаты, весь ход выполнения поручений.



Об этом он рассказал на заседании Совета по культуре во вторник, передала пресс-служба Кремля.

"Я имею в виду и наш Совет, да и другие советы гуманитарного характера при Президенте. Они должны стать эффективным инструментом обратной связи, согласования интересов различных профессиональных и общественных групп. Полагаю, что можно создать и интернет-портал, где будет отражена текущая работа советов и их результаты, весь ход выполнения принятых поручений. Я предлагаю Совету по культуре здесь стать первопроходцем, тем более знаю, что у многих из здесь присутствующих есть интересные инициативы, мы предварительно их обсуждали. Думаю, что они действительно являются интересными", - сказал Путин.