В Москве полицейских-водителей обяжут пересдать на права

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25 сентября 2012, 21:03 [ «Аргументы Недели» ]

Сотрудников московской полиции, пользующихся служебными автомобилями, обяжут пройти экзамен на знание правил дорожного движения, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.



Все такие сотрудники сдавать экзамен будут в ближайшее время. Кроме того, сотрудникам полиции, имеющим водительские права и управляющим личным транспортом, также будет рекомендовано сдать экзамены.



