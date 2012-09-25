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//Общество

В Москве полицейских-водителей обяжут пересдать на права

25 сентября 2012, 21:03 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве полицейских-водителей обяжут пересдать на права

Сотрудников московской полиции, пользующихся служебными автомобилями, обяжут пройти экзамен на знание правил дорожного движения, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Все такие сотрудники сдавать экзамен будут в ближайшее время. Кроме того, сотрудникам полиции, имеющим водительские права и управляющим личным транспортом, также будет рекомендовано сдать экзамены.

НС

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