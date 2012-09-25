В Перми священник наказал прихожанку подзатыльниками за мини-юбку в храме

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"Врачи дают максимальную дозировку и просто ждут, сколько пациент сможет продержаться", - нейрохирург о заболевании Заворотнюк
//Общество
25 сентября 2012, 20:46 [ «Аргументы Недели. Пермь» ]
В Перми мировой судья примет решение по подследственности по иску местной жительницы к священнику за побои. По словам потерпевшей, в соборе Петра и Павла к ней подошел служитель церкви, за волосы оттащил ее за ворота и нанес удар по затылку.
Священнослужитель, со своей стороны, рассказал, что знает эту девушку. По его словам, летом она пришла в церковь в топике и мини-юбке, передают Вести. Когда ей сделали замечание и попросили покинуть территорию собора, она стала вести себя агрессивно, кричала, не хотела уходить. Он добавил, что прихожанку пришлось выводить за руку.
Суд найдет правых и виноватых в инциденте.
"Врачи дают максимальную дозировку и просто ждут, сколько пациент сможет продержаться", - нейрохирург о заболевании Заворотнюк