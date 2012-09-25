В Ростове-на-Дону завершился фестиваль «Молодежь – за Союзное государство»

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25 сентября 2012, 19:50 [«Аргументы Недели», Дарина Ясыновая ]

21 сентября в Ростове-на-Дону грандиозным гала-концертом завершился самый крупномасштабный фестиваль осени «Молодежь – за Союзное Государство!» Уже в шестой раз на Донскую землю приезжали конкурсанты со всех уголков России и Беларуси. Инициатором и учредителем фестиваля стало Парламентское собрание Союза Беларуси и России. Главными задачами мероприятия продекларированы укрепление дружбы между Россией и Беларусью, сохранение и развитие культурного потенциала, выявление и поддержка творческой молодежи России и Беларуси.



Каждый год из бюджета Союзного государства выделяются средства на организацию и проведение различных акций, конкурсов, мероприятий. И в 2012 году на проведение фестиваля из бюджета Союзного государства выделено более 9,5 млн. рублей. Кроме того, Администрация и Законодательное Собрание Ростовской области также оказывают активную помощь в подготовке и проведении мероприятий фестиваля на донской земле. И в этом году губернатор Ростовской области Василий Голубев выделил 2 млн. рублей на софинансирование фестиваля: питание, транспорт, предоставление сценических площадок для участников.

Ежегодно в мероприятиях фестиваля принимают участие не только представители творческой молодежи, но и депутаты Парламентского Собрания, государственные, общественные и политические деятели, представители молодежных объединений и общественных организаций Беларуси и России. Общее количество участников – около 300, но нынешний фестиваль можно смело назвать уже не фестивалем двух стран, а фестивалем четырех стран: кроме России и Белоруссии участие в конкурсе приняли ещё и представители Украины и Казахстана.

Традиционно фестиваль начался с молодежной акции «Мы светлой памяти верны» – возложения цветов у обелиска Славы к Вечному огню. А торжественное открытие – гала-концерт с участием звезд белорусской и российской эстрады – прошло в Ростовском Академическом театре Драмы им. М.Горького. Центральным событием фестиваля стал международный конкурс исполнителей молодежной песни, где представители уже четырех государств демонстрировали свое музыкальное искусство. Конкурс состоял из двух этапов. В первый день участники исполняли песни, отражающие современные проблемы общества. А во второй – песни, бывшие популярными последние 10 лет.

Каждый из участников прошел строгий отбор и уже успел показать себя на других конкурсах, поэтому в Донскую столицу приехали только лучшие из лучших. Так, например, Мирослав Федючек из Санкт-Петербурга стал победителем международных конкурсов «Таланты и поклонники», «Золотой Микрофон 2012», стал лауреатом фестиваля «Молодой Петербург!», дипломантом конкурсов «Новая Волна», «Worldstars», «Арт-студия». Ростовчанка Оксана Симон стала обладателем лауреатских званий на конкурсах «Золотые голоса», «Звезды Ростова», «На Берлин»; принимала участие в проекте «Фактор А» и «Фабрика зiрок 5» (Украина). Представитель Казахстана Батырхан Маликов стал лауреатом конкурсов «Жемчужина Берлина», «Золотой микрофон», «OPUS-2006». Эван (Evan) из города Минска стал финалистом Национального отборочного тура международного конкурса «Новая Волна» (2011, 2012), «Славянский базар в Витебске» (член жюри детских концертных программ), «Кинотавр», «Золотой шлягер». Среди членов жюри были звезды эстрады России и Беларуси: Константин Легостаев, Георгий Колдун, Анастасия Тихонович, а председателем жюри стал заслуженный работник культуры РФ, композитор Виталий Осошник.

Помимо основного конкурса, в течение всех пяти дней фестиваля прошли и такие мероприятия, как «Вечер национальных культур и традиций», вечер юмора «Как поется, так и живется», конкурс «Мисс и Мистер Фестиваль». Кроме того, участники фестиваля выступили для жителей города Шахты, где были приятно удивлены очень теплым приемом публики и приемом в целом. Основной принцип фестиваля «Молодежь – за Союзное государство!» – следование традициям, но и без новшеств в этот раз не обошлось. Главной «изюминкой» седьмого фестиваля стал гала-концерт для жителей Ростова-на-Дону в парке им.М.Горького «С любовью к городу!». Ростовчане также оказали очень теплый прием и благодарно дарили шквал бурных аплодисментов всем выступающим после каждого концертного номера.

Завершился фестиваль грандиозным гала-концертом в АТД им.М.Горького, где были оглашены результаты конкурса и награждены все участники. Советом Парламентского Собрания были учреждены два почетных приза с символикой Парламента «Лучшему исполнителю от Республики Беларусь» и «Лучшему исполнителю от Российской Федерации», которые теперь ежегодно получают лауреаты фестиваля. И победительницей VII международного фестиваля «Молодежь – за Союзное государство!» стала Жакупова Айдана из города Челябинска. Жюри конкурса также учредило специальный диплом, которым была награждена Надежда Алексеева из Выборга. Приз зрительских симпатий получил Эван из Минска.

Завершился седьмой по счету фестиваль, и жители донской столицы будут с нетерпением ждать новой осени и нового фестиваля.