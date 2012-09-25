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"Врачи дают максимальную дозировку и просто ждут, сколько пациент сможет продержаться", - нейрохирург о заболевании Заворотнюк
//Общество
25 сентября 2012, 20:04 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Информация о то, что ликвидированный Черкизовский рынок, планируется "возродить" в Новой Москве не верна и наносит репутационный ущерб властям города, заявили во вторник в столичном Департаменте внешнеэкономических связей.
"В адрес департамента не поступало официального приглашения принять участие в объявленном мероприятии. В официальную переписку с департаментом никто не вступал, никаких документов по данному проекту не направлялось, журналистских запросов не поступало", - отметил его представитель, передает ТвЦ.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что китайская сторона намерена подписать с московской мэрией соглашение о создании "торговой платформы" провинции Гуандун в строящемся торгово-выставочном центре "Лотос-Сити". Правительство Москвы к такого рода планам "не имеют никакого отношения", отметили в департаменте.
"Врачи дают максимальную дозировку и просто ждут, сколько пациент сможет продержаться", - нейрохирург о заболевании Заворотнюк