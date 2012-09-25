//Общество

25 сентября 2012, 20:04 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Кадр ТВЦ

Информация о то, что ликвидированный Черкизовский рынок, планируется "возродить" в Новой Москве не верна и наносит репутационный ущерб властям города, заявили во вторник в столичном Департаменте внешнеэкономических связей.

"В адрес департамента не поступало официального приглашения принять участие в объявленном мероприятии. В официальную переписку с департаментом никто не вступал, никаких документов по данному проекту не направлялось, журналистских запросов не поступало", - отметил его представитель, передает ТвЦ.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что китайская сторона намерена подписать с московской мэрией соглашение о создании "торговой платформы" провинции Гуандун в строящемся торгово-выставочном центре "Лотос-Сити". Правительство Москвы к такого рода планам "не имеют никакого отношения", отметили в департаменте.