Частных охранников ожидают суровые проверки

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25 сентября 2012, 20:00 [ «Аргументы Недели» ]

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев утвердил своим приказом новое Положение о проверках частных охранников. В частных охранных структурах сейчас работают более 700 тысяч человек.

В положении говорится не только об обычных ЧОПах, но и о юридических лицах «с особыми уставными задачами», которые следует проверять «на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств». Речь идет о различных экологических, геодезических, геологических экспедициях, участники которых вынуждены в своих путешествиях нанимать вооруженную охрану. Новый приказ главы ведомства регулирует профессиональную деятельность огромного количества людей — в частных охранных структурах работают свыше 700 тысяч человек.



Утвержденное министром положение стало единым документом, вобравшим в себя все нормативные предписания, которые раньше регулировали контроль частного охранного предпринимательства. Теперь процедура проведения проверок частных охранников, детективов и охранной деятельности в целом стала проще в изучении и понятнее в применении, сообщает «Российская газета». К экзамену допускаются только те соискатели, которые не имеют в своей биографии оснований, препятствующих получению лицензии на приобретение гражданского оружия. Требования довольно серьезные: охранник обязан знать несколько десятков нормативных и законодательных актов, уметь оказывать первую медицинскую помощь и правильно действовать в случае аварий, техногенных катастроф и стихийных бедствий.



