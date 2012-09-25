Путин представил кандидатуры на должности зампредов ВАС и ВС РФ

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25 сентября 2012, 19:47 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото пресс-службы президента РФ

Президент РФ во вторник представил кандидатуру Владимира Слесарева для назначения на должность заместителя Председателя Высшего Арбитражного Суда и кандидатуру Анатолия Толкаченко для назначения на должность заместителя Председателя Верховного Суда.

Владимир Путин сделал это "руководствуясь пунктом "е" статьи 83 Конституции России и пунктом 3 статьи 61 Закона Российской Федерации "О статусе судей Российской Федерации", передала пресс-служба Кремля.

Кроме того сегодня же глава государства российского представил кандидатуру Вавилина Евгения Валерьевича для назначения на должность судьи Высшего Арбитражного Суда.

Теперь представленные президентом кандидатуры должны будут утвердить или отклонить в Госдуме.