На мусульман у Соборной мечети в Москве оказали психологическое давление. ВИДЕО

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25 сентября 2012, 19:26 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта vesti.ru

Председатель Исламского комитета Гейдар Джемаль прокомментировал пятничные события у соборной мечети на Проспекте Мира в Москве. Там имели место столкновения агрессивно настроенных мусульман с сотрудниками ОМОНа.

Джемаль:

"Ну, да, в пятницу был налет, и загружали в автобусы. Эта практика уже начинает входить в некоторую традицию... То есть здесь мы видим некую попытку оказать психическое давление на мусульман в районе Олимпийской мечети, то есть соборной мечети на Олимпийском, которую сначала по странному распоряжению Равиля Гайнутдина снесли, не построив альтернативы, а теперь, когда на ее месте вынуждены молиться как бы в таких импровизированных шатрах, существует еще и практика психического давления", - сказал Джамиль во вторник, передает "Маяк".

В интернет-изданиях появилась информация о том, что 21 сентября возле Соборной мечети на Проспекте Мира в Москве имели место столкновения агрессивно настроенных мусульман с сотрудниками ОМОНа. Группа мужчин восточной наружности скандировала "Аллах акбар", а в какой-то момент они затеяли драку с полицейскими. Со своей стороны, представители мусульманской общественности опровергли эту информацию.