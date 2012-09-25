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//Общество

ЛДПР отправилась на поиски пропавшего на Урале "кукурузника"

25 сентября 2012, 19:01 [ «Аргументы Недели» ]

ЛДПР отправилась на поиски пропавшего на Урале "кукурузника"
фото с сайта vesti-ural.ru

Владимир Жириновский отправил членов своей партии на поиски пропавшего в июне на Урале Ан-2. В Свердловскую область в скором времени вылетят Владимир Таскаев, Сергей Журавлев и Виктор Соболев.

Лидер ЛДПР выдвинул версию, что самолет украли люди, готовившие побег для заключенных.

«Возможно, это сделали специально. Что ожидается побег группы заключенных из близлежащей колонии и самолет спрятан где-то в лесу, чтобы они могли после побега использовать его и улететь как можно дальше», – заявил Жириновский, сообщается на сайте ЛДПР.

«Никогда ничего бесследно не исчезало. Тем более, столько пассажиров. Если даже их звери растерзали, обломки самолета должны остаться, кости. А ничего нет. Значит, кто-то хорошо спрятал самолет», – добавил он.

Самолет Ан-2 вылетел с аэродрома города Серова Свердловской области 11 июня без разрешения наземных служб, и с тех пор о нем ничего не известно. На борту воздушного судна находились 12 пассажиров, в том числе начальник ГИБДД города Ушаков и его подчиненный.

НС

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