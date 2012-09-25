Лучшим в России водителем автобуса признана сибирячка

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25 сентября 2012, 19:00 [ «Аргументы Недели. Красноярск» ]

Фото с сайта fotki.yandex.ru

В Красноярске прошла церемония награждения россиян - лучших по профессии в сфере пассажирских перевозок. На первую ступеньку пьедестала почета в конкурсе лучших водителей автобуса поднялись женщина и мужчина.

Директор Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта РФ Леонид Липсиц заявил, что подобные конкурсы помогают повысить уровень профессиональной подготовки водителей и сделать популярной эту профессию среди молодежи.



Всего в конкурсе участвовали 58 лучших водителей пассажирских автобусов из 22 регионов России. Им нужно было сдать теоретический и практический экзамены, Кроме того учитывалась корректность поведения по отношению к пассажирам и другим участникам движения. Женщина - жительница Красноярского края и мужчина - кемеровчанин разделили первое место, рассказал "Маяк" во вторник.





