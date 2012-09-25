Президент РФ Владимир Путин: за некоторые вещи нужно просто карать

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25 сентября 2012, 18:48 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото пресс-службы президента РФ

Наказание за вождение в нетрезвом виде придется ужесточать. Об этом президент России Владимир Путин заявил во вторник, комментируя субботний случай, когда пьяный водитель убил семь человек в Москве.

"Ворота открылись, ворота свободы, и мы начали считать, что вообще дозволено все. Вот обратили внимание, вот этот преступник, убийца, на самом деле, он в разговоре с дознавателями сказал: "Я делаю всегда все, что хочу". Вот эта граница свободы, ответственности, обязанностей перед обществом, они просто размыты целиком. И за некоторые вещи нужно просто карать. К сожалению, по-другому не получается. Здесь вы приводите примеры, так называемых, благообразных стран, но там очень жестко относятся к тем, кто совершает какие-то действия, направленные против интересов общества и государства, конкретных людей. Потому что если этого не делать, вот такие трагедии будут происходить повсеместно. Нам, конечно, придется ужесточать законодательство в этой области", - сказал Путин, передал "Маяк".

"АН" писали, что в Госдуме идет обсуждение проблемы пьянства на российских дорогах.