500 дней до начала XXII Олимпийских зимних игр Сочи: объекты готовы на 70%

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25 сентября 2012, 17:49 [ «Аргументы Недели. Сочи» ]

Фото с сайта gtrc.ru

25 сентября день, когда до старта в Сочи Зимних Олимпийских игр 2014 года остается ровно 500 дней. Президент оргкомитета Игр Дмитрий Чернышенко озвучил слоган предстоящих Игр. Он будет звучать так: "Жаркие. Зимние. Твои".

Он рассказал, как город готовится к предстоящим Играм.

"Можно загибать пальцы, потому что мы на финишной прямой. 500 дней это уже близко. Между нами нет никаких игр, после Лондона мы остались действительно уже лицом к лицу с тем, чтобы провести самые грандиозные игры. А единственное, что в этом сезоне будут еще тестовые соревнования масштабные: 22 чемпионата мира, кубка мира. Одновременно в одном городе российском столько соревнований никогда не проходило международного уровня, но, наверное, уже и не пройдет. Именно поэтому Сочи попал в десятку городов, где проходит больше всего спортивных соревнований", - рассказал в эфире "Маяка" Чернышенко во вторник.



Объекты перешли в стадию, так называемой, операционной готовности. Это когда стройка уже заканчивается, а их начинают активно эксплуатировать, особенно большие работы сейчас идут в прибрежном кластере, где все наши ледовые дворцы сосредоточены. Инфраструктура Игр готова больше, чем на 70 проц.



Впереди у нас самый главный экзамен, который позволит вдохнуть в наши современные, я бы даже сказал, исключительные, с точки зрения архитектуры, здания и сооружения жизнь, поскольку люди будут делать Игры, а не стены.