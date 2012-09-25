Завершилось строительство автомагистрали от Звенигородского шоссе до ММДЦ "Москва-Сити". Строительные работы на здесь велись с 2007 года, ряд объектов был введен в эксплуатацию в 2010 году. Всего на строительство было затрачено 18,55 млрд рублей.

"Сегодня "Сити" уже обеспечен более-менее нормальной дорожно-транспортной инфраструктурой. Достаточно большой прорыв в этом проекте", - отметил Собянин в ходе вчерашнего осмотра автомагистрали, передал пресс-центр правительств Москвы.

Работы на этом участке были приостановлены из-за отсутствия финансирования, активное строительство началось два года назад, пояснил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин своему шефу. Всего за пять лет было построено 9,2 км дорог, семь эстакад общей протяженностью 3,1 км, два железнодорожных путепровода, пять подземных пешеходных переходов, переложено 16 км инженерных сетей.

Благодаря новой магистрали значительно снизится транспортная нагрузка на Третье транспортное кольцо в районе делового центра, уменьшатся автомобильные заторы внутри и на подъездах к "Сити", улучшится транспортная ситуация для жителей Пресненского района и экономическая ситуация в районе Камушки.

По мнению Хуснуллина, в настоящее время достигнута одна из главных целей возможность развития большого транспортного узла.

В перспективе на данном участке планируется увеличить количество автобусов на 30%, что составит дополнительно 30–40 тыс. посадочных мест.