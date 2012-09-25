В Московском правительстве кадровые перестановки. ВИДЕО

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник на заседании объявил об увольнении своего зама по транспорту Николая Лямова, который переходит на неуказанную другую работу. На его место повысили Максима Листкутова.

Лискутов в должности зампреда правительства будет курировать руководимый им до сегодняшнего дня

департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, сообщила пресс-служба столичной мэрии.