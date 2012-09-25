В Госдуме обсуждают проблему пьянства на дороге

Во вторник на заседании Государственной Думы обсуждают проблему пьянства на дороге. Депутаты обсуждают поправки в законодательство, которые должны ужесточить ответственность за нетрезвое вождение. Предлагают даже конфискацию.

Говоря об ужесточении законодательства, глава фракции "Единая Россия" Андрей Воробьев предложил за вождение в нетрезвом виде увеличить штрафы в двадцать раз. По его словам, нетрезвым водителям "будет предлагаться штраф не менее 100 тысяч рублей", сообщают "Ведомости".

Депутат от "ЕР" Вячеслав Лысяков считает необходимым сажать в тюрьму на год за повторное вождение в нетрезвом виде без прав. А депутат Шамсаил Саралиев, также член "ЕР", предложил лишать нетрезвых водителей прав пожизненно. Кроме того, по его мнению, необходимо применять пожизненный срок к пьяным водителям при смертельных ДТП.

Между тем, члены ЛДПР внесли в Госдуму законопроект со своими инициативами, в частности, они предлагают у нетрезвых водителей конфисковывать транспортное средство.