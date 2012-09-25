Отстранен от работы старший тренер женской сборной РФ по спортивной гимнастике

Старший тренер женской сборной РФ по спортивной гимнастике Александр Александров отстранен от работы. Решение было принято тренерским советом сборной России после подведения итогов Олимпиады-2012.

Александр Александров рассказал, что решение о его отставке приняла не федерация, а главный тренер сборной России Андрей Родионенко и государственный тренер Валентина Родионенко. По его словам, на совете выступали только те тренеры, которые поддерживали мнение Родионенко, а те, кто не согласен, предпочли промолчать, поскольку "у нас не принято, чтобы каждый высказывал то, что думает, потому что это будет наказуемо", - цитирует Александрова во вторник РИА Новости.

Напомним, на Олимпийских играх в Лондоне российские гимнастки завоевали шесть медалей - золото, два серебра и три бронзы.

Помимо женской сборной Александров готовил к Играм-2012 свою ученицу Алию Мустафину, которая в Лондоне выиграла золотую медаль. Личные тренеры некоторых гимнасток выразили недовольство сотрудничеством старшего тренера со своей ученицей и заявили, что их подопечные показали низкие результаты из-за того, что у старшего тренера сборной была личная ученица.

Между тем, государственный тренер сборной России Валентина Родионенко подтвердила отставку Александрова и сказала, что во главе сборной России его заменит Евгений Гребенкин.