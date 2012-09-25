Вместо ноля рублей за отопление просят тысячу

В сентябре все петербуржцы должны были получить квитанции на оплату коммунальных услуг, в которых в графе «Отопление» стоит сумма - ноль рублей. Именно таково требование новых правил, вступивших в силу с 1 сентября.

Однако некоторые управляющие компании и ЖСК прислали своим клиентам платежные документы с вполне реальным суммами. Что делать в таком случае, выясняла «Фонтанка. С 1 сентября вступили в силу новые правила предоставления коммунальных услуг, которые изменили действующую уже несколько десятков лет систему. Если раньше мы платили за отопление равными долями в течение года, то теперь – только в отопительный период, который в Петербурге длится с октября по май. Соответственно, в остальные месяцы в графе «Отопление» в квитанциях должны стоять нули.

Именно такие квитанции напечатал в сентябре ГУП ВЦКП, который подведомственен жилищному комитету и через который проходит до 80% всех коммунальных платежей граждан. Однако ряд небольших управляющих компаний (УК), жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) и товариществ собственников жильцов (ТСЖ), которые не пользуются услугами ВЦКП, прислали своим клиентам платежные документы, в которых в соответствующей графе стоит отнюдь не ноль, а суммы в районе 1000 рублей. Так, например, поступила компания «Гранит плюс», работающая в Красносельском районе. Конечно, можно предположить, что в компании просто не следят за изменениями в законодательстве.

Однако, как следует из квитанции, начисления «Гранит плюс» провел по новым нормативам, утвержденным комитетом по тарифам в конце августа. К сожалению, директор управляющей компании Алексей Осокин не пожелал прояснить ситуацию корреспонденту «Фонтанки» и объяснить, почему одни изменения компания замечает, а другие – нет. Счета за отопление выставил собственникам квартир также ЖСК №1092 (Красногвардейский район), ЖСК№1284 (Приморский). В жилищном комитете подтвердили, что жалобы на подобные действия управляющих компаний и ЖСК наблюдаются, однако их «не много». Там также посетовали, что особых карательных полномочий ведомство не имеет, и посоветовали требовать перерасчета.

Отметим: вполне возможно, что часть небольших компаний действительно ошиблись и добровольно сделают перерасчет. Но вполне вероятно, что в октябре они также возьмут деньги за отопление. Причем сумма будет рассчитана уже по новым правилам, а значит, будет ощутимо больше, так как если раньше ежегодный платеж распределялся равными долями в течение 12 месяцев, то теперь делится на восемь месяцев. Как говорит заместитель генерального директора по правовым вопросам ООО «ПромИнвест» Дмитрий Стригуненко (в Петербурге «ПромИнвесту» принадлежат три жилкомсервиса), жители имеют полное право оплатить только часть квитанции, за вычетом суммы, указанной в строке «Отопление». Придя в Сбербанк, им нужно вычеркнуть эту сумму и расписаться рядом, подтвердив тем самым, что это вычеркивание было сделано ими самими.

Напомним, что так поступали в конце 2010 года граждане, которые не хотели платить по так называемой «13-й квитанции». Одновременно следует обратиться с письменным заявлением в свою управляющую компанию или к председателю ЖСК/ТСЖ с требованием произвести корректировку платы – снять сентябрьское начисление за отопление. Если же жилищники откажутся сделать это, то нужно пожаловаться в районную прокуратуру, Роспотребнадзор и при желании – обратиться в суд.