Во вторник в Главном Управлении ГИБДД Москвы сообщили, что в столице в первый день рейда "Нетрезвый водитель" московская полиция выявила более 80 пьяных водителей, еще 49 человек от медосвидетельствования отказались.

Напомним, накануне в Москве был объявлен общегородской рейд "Нетрезвый водитель" в связи с недавно произошедшими крупными ДТП с участием пьяных водителей, которые вызвали широкий резонанс в обществе. Рейд будет проходить всю неделю до 1 октября.

Сегодня Госдума планирует до конца дня определиться с новыми мерами, которые будут применяться к пьяным водителям. В парламент поступило немало предложений о том, как ужесточить ответственность за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, вплоть до пожизненного заключения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение российского президента, который считает, что "события последних недель подтверждают необходимость обсуждения этого вопроса и принятия более жестких мер". Аналогичного мнения придерживается и премьер-министр России Дмитрий Медведев, который также предложил обсудить возможность ужесточения ответственности за ДТП, совершенные в состоянии алкогольного опьянения.