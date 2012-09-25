В РФ собирают подписи за референдум о воссоединении трех стран

Сбор подписей за всенародный референдум по вопросу воссоединения трех братских стран - России, Украины и Белоруссии, идет в настоящее время в московском храме Святителя Николая на Трех горах. Настоятелем храма является глава синодального РПЦ по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин.

Авторы идеи об объединении обращаются к президентам трех славянских республик с предложением о содействии в подготовке и проведении референдума по созданию конфедерации.

В документе говорится, что разъединение русских, украинцев и белорусов было совершено вопреки воле народа и теперь препятствует его свободному развитию и благополучию. "Мы, наследники тысячелетней истории и великой цивилизации, опыта созидания, добрососедства, воинской доблести и сотрудничества наших предков, объединенные общей культурой и совместной деятельностью по обустройству и защите нашей земли, при воссоединении возьмем все самое лучшее из практического опыта нашего народа", - говорится в хартии.

"Воссоединяясь, мы полагаем в основу нашего бытия и развития миролюбие и мораль, веру в добро, принципы фундаментальной справедливости, равенства, достоинства, стремление к счастью и благополучие нашего единого народа. Наше развитие и будущее будет строиться на взаимоуважении с другими народами, взаимообогащая наши культуры и делая жизнь лучше, комфортнее и безопаснее", - сказано в документе.

В хартии особо оговорено, что к созданию "Конфедеративного межгосударственного союза государств России, Украины и Белоруссии" могут присоединиться и другие страны.

Подписание хартии о воссоединении началось среди верующих еще 21 сентября - в День Победы русских полков в Куликовской битве, произошедшей в 1380 году, в День Рождества Пресвятой Богородицы. Подписать документ могут все заинтересованные граждане, организации и общественные объединения, пишут интернет-СМИ.

Напомним, в ноябре 2011 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что распад Советского Союза стал "катастрофой исторической России", он стал результатом "упадка национального самосознания, национальной гордости". Еще ранее, в 2005 году, Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию назвал распад СССР "крупнейшей геополитической катастрофой века".