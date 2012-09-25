Утверждены экипажи новой экспедиции на МКС

Во вторник межведомственная комиссия утвердила основной и дублирующий экипажи новой экспедиции на Международную космическую станцию (МКС). Предположительно, запуск новой экспедиции на МКС намечен на 23 октября.

Как рассказал представитель Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина, в основной экипаж новой экспедиции вошли космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Евгений Тарелкин, а также астронавт НАСА Кевин Форд.

Их дублеры: космонавты Роскосмоса Павел Виноградов и Александр Мисуркин, а также астронавт НАСА Кристофер Кэссиди. Все экипажи успешно завершили экзаменационные тренировки в Звездном городке, сообщает РИА Новости.

Ранее запуск пилотируемого корабля "Союз ТМА-06М" с экипажем новой экспедиции на МКС планировался на 15 октября. По словам главы Роскосмоса Владимира Поповкина, в связи с необходимостью замены одного из приборов спускаемой капсулы корабля, было принято решение перенести запуск на неделю.