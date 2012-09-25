Новая программа позволит покупать жилье со скидкой

Премьер-министру Дмитрию Медведеву представят новую программу, разработанную Госстроем и Агентством по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), которая позволит определенным категориям граждан покупать жилье на 25-30% дешевле. Об этом во вторник сообщает газета "Ведомости".

Как сообщает издание, пока неясно, какие категории граждан могут претендовать на скидки. По словам одого из разработчиков программы, обсуждается наиболее активная возрастная группа от 25 до 40 лет, у которой есть перспектива роста доходов.

По данным издания, цена на жилье будет снижаться за счет передачи застройщику земельного участка на льготных условиях или бесплатно под обязательство продать часть квартир по льготной цене. Эта цена будет определяться либо по принципу "кто дешевле", либо по формуле "минус 25-30% к цене Росстата". Помимо бесплатной земли, застройщику по этой программе может быть оказана помощь с инфраструктурой.

Однако представители Госстроя и АИЖК не стали давать изданию комментарии до совещания у премьера.

Согласно национальной программе "Доступное жилье", которая была разработана в 2005 году и которая, как пишет издание, находится в приоритете у Дмитрия Медведева, к 2010 году доля населения, способного приобрести стандартную квартиру, должна была вырасти в три раза, то есть, число платежеспособного населения должно было увеличиться до 30,5%.