Подготовка кадров в ДФО идет слишком медленно - Патрушев

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что власти Дальневосточного федерального округа (ДФО) слишком медленно решают проблему подготовки местных высококвалифицированных кадров с учетом современных потребностей рынка труда региона.

В ходе совещания во Владивостоке, посвященного проблемам защиты национальных интересов в сфере рыболовства и приграничного сотрудничества, Николай Патрушев сказал: "Система профессионального образования в регионах страны остается несбалансированной. На Дальнем Востоке слишком медленно решается задача по обеспечению рынка высококвалифицированными кадрами, с учетом реальных потребностей экономики".

По его словам, система профессионального образования в регионах не отвечает современным требованиям рынка, она неоправданно много требует бюджетных средств без должной отдачи. Секретарь Совбеза считает, что "необходимы четкие регионально-отраслевые прогнозы потребностей в кадровых ресурсах, формирование профессионального заказа на будущих специалистов требуемой квалификации в масштабах субъекта и округа. В эту работу надо шире привлекать бизнес-сообщество".

"Все решения прошлогоднего совещания Совбеза остаются в силе, сохраняют актуальность и должны быть выполнены в полном объеме", - цитирует Патрушева РИА Новости.

Напомним, в 2011 году Совет безопасности России на выездном совещании во Владивостоке обсуждал проблемы обеспечения трудовой занятости в Дальневосточном федеральном округе в целях укрепления национальной безопасности. Приоритетное внимание было уделено необходимости глубже изучать рынок труда, прогнозировать потребности в трудовых ресурсах, а также более активно противодействовать незаконной миграции.