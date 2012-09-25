Покинул свой пост замглавы департамента имущества Москвы
25 сентября 2012, 09:30 [ «Аргументы Недели» ]
Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности заместителя руководителя департамента имущества города Москвы Константина Песоцкого. Как сообщил журналистам источник в мэрии, чиновник покидает свой пост по собственной инициативе.
Константин Песоцкий был назначен на должность заместителя руководителя департамента имущества города Москвы в феврале 2011 года. Со своей должности он уйдет 28 сентября 2012 года, передают интернет-СМИ.