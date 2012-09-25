Объявлен официальный слоган Олимпийских игр в Сочи-2014

Президент Оргкомитета Олимпийских Игр в Сочи-2014 Дмитрий Чернышенко во вторник объявил официальный слоган Игр, до которых остается всего 500 дней. Он сказал: "Настало время открыть занавес", пишет "Спорт-Экспресс".

Глава Оргкомитета сообщил изданию: "Рад, что первыми об этом узнают наши преданные болельщики — читатели "Спорт-Экспресса". Слоган Игр в Сочи будет звучать так: "Жаркие. Зимние. Твои". По-английски это произносится: "Hot. Cool. Yours".

Дмитрий Чернышенко пояснил, почему был выбран именно такой слоган: "На наш взгляд, этот слоган — яркая, креативная формулировка, которая в трех словах позволяет показать все многообразие и характер России. В слове "жаркие" есть и накал спортивных страстей, и косвенное указание на место проведения зимних Игр, которые пройдут в субтропическом климате. Слово "зимние" символизирует время года, а также восприятие нашей страны в глазах всего мира — суровой, но гостеприимной. Все-таки Россия в большей степени ассоциируется с зимой. "Твои" — это Олимпиада каждого, Олимпиада всей страны. Это сокращение расстояний, сопричастность, то, что говорит о важности события для всех россиян. Для нас очень важна привязка сочинских Игр ко всей стране. И мы горды, что добились права использовать расширение ru в доменном имени Sochi 2014.ru, хотя раньше организаторам Игр разрешали использовать в нем только название города", - цитирует издание главу Оргкомитета.