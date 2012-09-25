Приволжский районный суд Казани вынесет во вторник первый приговор экс-полицейским Ильшату Гарифуллину и Рамилю Нигматзянову, бывшим сотрудникам ОВД "Дальний", где был насмерть замучен задержанный Сергей Назаров.

Адвокат Гарифуллина в ходе прений сторон, состоявшихся в понедельник, попросил суд признать своего подзащитного виновным, но при вынесении приговора просил учесть положительные характеристики, полученные бывшим полицейским во время службы и наличие у подсудимого малолетнего ребенка. Защита Нигматзянова попросила оправдать подзащитного.

Судебный процесс над бывшими участковыми начался 3 сентября 2012 года.