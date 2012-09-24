ЛДПР: надо отбирать машины у пьяных водителей

Депутат фракции ЛДПР в Государственной думе Сергей Иванов внес 24 сентября на рассмотрение палаты законопроект, предусматривающий конфискацию транспортных средств у пьяных водителей.

Согласно проекту, отъем автомобилей у нетрезвых владельцев должен будет осуществляться уже при первом задержании, также предусматривается лишение прав сроком от 1,5 до 2 лет, сообщается на сайте партии. В случае повторного правонарушения предполагается конфискация автомобиля и запрет на вождение машины сроком до 3 лет.



Тех, кто будет задержан пьяным за рулем и не сможет предъявить права, С. Иванов предлагает наказывать штрафом в размере 5 тыс. рублей или тюремным заключением на 5 суток.

В тот же день лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил за ужесточение наказания за вождение в нетрезвом виде. "Дождались нескольких жутких аварий и теперь ужесточат ответственность пьяных водителей. ЛДПР еще летом вносила нужный закон - нас не слушали", - написал политик в своем микроблоге, сообщает РБК.



