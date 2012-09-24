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Березовский восхитился английской системой правосудия

24 сентября 2012, 21:37 [ «Аргументы Недели» ]

Березовский восхитился английской системой правосудия
фото с сайта news.bigmir.net

Борис Березовский не будет подавать апелляцию на решение судьи, отклонившей его иск к Роману Абрамовичу в Коммерческом суде Лондона. Он не решился на это, «восхищаясь английской системой правосудия».

«Юридических оснований для апелляции нет. Весь judgement [судебное решение] написан так, что шансов не остается — судья объявила, что поверила Абрамовичу и не поверила Березовскому. Соответственно, у меня не может быть никаких претензий», — заявил Березовский в интервью русской службе «Би-би-си». «Я поздравил Романа Абрамовича и его команду с победой», — добавил он, сообщают  «Ведомости».


Решение по иску Березовского к Абрамовичу было оглашено 31 августа. Он требовал от последнего $5 млрд за долю в «Сибнефти» и $564 млн — за долю в «Русале».

 Ранее "АН" сообщали: Российский опальный олигарх Борис Березовский проиграл сегодня процесс в Высоком суде Лондона против предпринимателя Романа Абрамовича.

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