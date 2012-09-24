"Солнцевских" заставляют платить ЖКХ за подпольные общаги для мигрантов. ВИДЕО

В Солнцеве расселенные пятиэтажки, предназначенные под снос превратили в общежитие для мигрантов. Жители соседних домов жалуются на то, что с появлением новоселов у них резко выросли коммунальные платежи.

Пропорционально росту гирлянд стиранного белья гостей из-за рубежа на балконах неснесённых пятиэтажек у жителей окрестных домов в платёжках за услуги ЖКХ стали расти показатели расхода воды, передают Вести.

Начались конфликты. Выяснить удалось лишь стоимость аренды жилья, койка в месяц пять тысяч рублей, а живут человек по пятнадцать в двухкомнатной квартире.

"Я звонила в мэрию Москвы. Мне пришёл ответ в письменном виде от ФМС и нашего ГУВД: в этих домах проведены рейды, нарушений не выявлено. Проживают якобы только жильцы, прописанные в этих домах!" – возмущается жительница Главмосстроя Марина Баранова.

Но прописанных жильцов в четырёх девятиэтажках осталось очень мало: 10 семей по сообщению префектуры, 70 квартир по информации из управы. Но ведь кто-то тратит воду, электричество и газ в таких чудовищных количествах. В поисках правды пошли в управу.

В управе признаются, что о торговле местами в неснесённых пятиэтажках знают, только справиться с этим не могут.

Нашествие новосёлов продолжается. Кто развернул в Солнцево подпольное расселение иностранцев, узнать не удалось. В ответ на вопросы мигранты замыкаются, забывают русский язык или провоцируют конфликт.

Проблемы видимо закончатся, только когда пятиэтажки будут снесены.