Тренера Александрова отстранили от работы с российскими гимнастками

На тренерском совете национальной команды сегодня было принято решение отстранить Александрова от руководства женской сборной России. В Лондоне именно девушки принесли наибольшее количество медалей в копилку сборной по спортивной гимнастике.

"Решение принимала не федерация, а Родионенко (Андрей и Валентина). Они собрали тренеров. Выступали те тренеры, которые подыгрывают ей. А у нас не принято, чтобы каждый высказывал то, что думает, потому что это будет наказуемо. Все остальные сидели и молчали", - рассказал Александров, сообщает РИА Новости.



Помимо женской сборной Александров подготовил к Олимпиаде Алию Мустафину, которая принесла России первую золотую олимпийскую медаль в гимнастике с 2000 года. Также российская гимнастка выиграла две личные бронзы - в индивидуальном многоборье и вольных упражнениях, и стала серебряным призером Игр в составе женской сборной России.



"Я не знаю, останусь ли в сборной как личный тренер Алии. Поживем - увидим. Они мне сказали, что теперь я буду ее личным тренером, а старший тренер будет другой", - рассказал Александров, напомнив, что в 2008 году женская сборная России на Олимпиаде в Пекине не выиграла ни одной награды.



На московской пресс-конференции личные тренеры некоторых гимнасток, которые показали на Играх не самые лучшие результаты, заявили о том, что именно из-за того, что у старшего тренера была личная ученица, их воспитанницы не смогли показать более успешного результата.



Помимо успеха на Олимпиаде Александров привел женскую сборную к первой командной победе на чемпионате мира с 1991 года.









