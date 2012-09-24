Во всех регионах Северо-Западного федерального округа интернет-провайдеры ограничивают доступ к скандальному фильму "Невинность мусульман" по требованиям надзорных органов.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области, во избежание волнений и в целях недопущения оскорбления религиозных чувств мусульман, проживающих на территории региона, ведомство дало поручение Роскомнадзору принять необходимые меры для предотвращения тиражирования фильма.



Кроме того, прокуратура Ленобласти объявила 21 предостережение о недопустимости нарушения законодательства о противодействии экстремизму поставщикам услуг связи доступа пользователей к интернет-ресурсам на территории региона. Подобные предостережения были направлены также провайдерам Карелии и Вологодской области.



Ранее генпрокуратура подготовила иск в суд о признании экстремистским фильма "Невинность мусульман", вызвавшего протесты приверженцев ислама по всему миру. Об этом сообщила официальный представитель надзорного ведомства Марина Гриднева. По ее словам, иск подготовлен с целью запрета распространения фильма на территории России.