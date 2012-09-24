Виталий Кличко заканчивать сейчас карьеру боксера не собирается

Пресс-секретарь Виталия Кличко Оксана Зиновьева опровергла сообщения о завершении спортивной карьеры украинского боксера, которые ранее, в понедельник, распространили некоторые СМИ.

Кличко сказал, что «не собирается боксировать до старости». «Это то, что он везде всегда говорит», - добавила она.

«И сейчас о завершении моей карьеры в спорте речь пока не идет, - написал сам боксер на своей официальной страничке в Facebook. - Извините, если недостаточно акцентировал на этом на пресс-конференции в Донецке, которую цитируют в СМИ. Нахожусь в предвыборном туре по Украине. И приехал в Донецкую область точно не для того, чтобы завершить спортивную карьеру».



«Он имел в виду, что закончит карьеру раньше, не прямо сейчас, немедленно, а Владимир, поскольку он младше, он будет дольше еще немножко боксировать», - пояснила пресс-секретарь.

Спортсмен уже устал от вопросов, когда же это произойдет. «Неоднократно заявлял, что, когда приму такое решение, обязательно сообщу об этом на отдельной пресс-конференции», - отметил Кличко.



