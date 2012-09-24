Инвентаризация новых территорий Москвы выявила более 20 тыс. неучтенных объектов строительства. Данные были приведены на заседании комиссии по государственной собственности и землепользованию Московской городской думы.

В настоящее время закончены полевые обследования на 148 тыс. га присоединенных к Москве земель. Благодаря этой работе в регистрации частных и юридических лиц на присоединенных территориях не было сбоев. Также составлен перечень населенных пунктов и улиц, в который входит 298 населенных пунктов и 1 тыс. 62 улицы.

Также был проведен подсчет объектов капитального строительства и определена структура их собственности. Выявлено 20 тыс. 653 неучтенных объекта строительства.



По итогам обследования создан информационный ресурс, где можно найти объекты на карте по адресу, по кадастровому номеру земельного участка. Там же представлена информация о форме собственности, иных правовых отношениях, об этажности, материалах, из которых построено здание, и т.д. Как отмечается, данная информация имеет ограниченный доступ: на сайт могут зайти только представители органов власти. Главная функция ресурса - оказание информационной помощи при принятии управленческих решений.



Стоимость проведенного обследования составила 500 млн руб. Представители департамента - заказчика работ уверены, что вложенные средства окупятся и полученная объективная картина позволит в дальнейшем грамотно планировать развитие города, сообщает РБК.



