СК: информация Хинштейна носит клеветнический характер

Следственное управление СК РФ по Самарской области не нашло подтверждений словам депутата Госдумы Александра Хинштейна о фальсификации материалов дела по факту стрельбы в одном из самарских кафе.

По мнению следствия, информация о расследовании происшествия, которой депутат поделился с читателями газеты «Московский комсомолец», носит «клеветнический характер».



8 сентября на сайте «Московского комсомольца» была опубликована статья Хинштейна «Первая пятилетка Бастрыкина», в которой он подводил итоги пятилетней деятельности Следственного комитета. В числе прочего депутат рассказал о перестрелке, произошедшей в кафе «Ритм» в Пестравском районе Самарской области, которая произошла 26 августа. В ходе перестрелки были ранены семь человек. Стрелявшие скрылись с места происшествия. В совершении преступления подозревали двух человек. Впоследствии одного из них задержали.



. «Перед этим стрелки изрядно погуляли на дне рождении следователя местного межрайотдела СКР Романа Ливинского», — утверждал Хинштейн. По словам депутата, приехав на осмотр места происшествия, Ливинский начал фальсифицировать материалы дела — в частности, позвонил одному из сбежавших «стрелков». Ливинский был отстранен от дела только после «поднявшегося скандала», пояснил депутат.



В СУ СКР по Самарской области пришли к выводу, что Ливинский производил первоначальные следственные действия «в строгом соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства». «В части «фальсификации материалов» информация не соответствует действительности и носит клеветнический характер», — заключили в следственных органах, признав при этом факт знакомства следователя Ливинского с одним из участников событий.



Таким образом, в возбуждении уголовного дела в отношении Ливинского было отказано в связи с отсутствием в его действиях состава преступлений, предусмотренных статьей 292 УК РФ (подлог), статьей 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и статьей 286 УК РФ (превышение полномочий).



Хинштейн, как подчеркивается в сообщении СК СКР, «демонстративно не явился для дачи объяснений по существу». Поэтому информация о результатах доследственной проверки направлена на имя председателя Госдумы РФ, сообщает lenta.ru.



