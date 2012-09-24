Госавтоинспекция Москвы приступила к общегородскому рейду «Нетрезвый водитель» после ряда крупных ДТП с участием пьяных за рулем, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД России.



К мероприятию будут привлечены не только инспекторы ГИБДД, но и другие службы полиции. Главное управление МВД России по Москве просит водителей с пониманием отнестись к профилактическим мероприятиям, которые проводятся в целях обеспечения безопасности граждан, в том числе детей.



По данным полиции, за восемь месяцев 2012 года подразделениями столичной Госавтоинспекции был выявлен 7141 случай нарушений ПДД, связанный с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения, а также 7759 случаев отказа от медицинского освидетельствования и 113 фактов передачи управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения.



Только с января по август текущего года по вине нетрезвых водителей в городе было совершено 152 дорожно-транспортных происшествия, в которых 15 человек погибли и 205 получили ранения.



