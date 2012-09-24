В Синод подано заявление с просьбой лишить патриарха Кирилла сана

Председатель ОЗПП Михаил Аншаков в понедельник обнародовал в "Живом журнале" сообщение, в котором говорится, что Общество защиты прав потребителей подало заявление в Синод с просьбой лишить патриарха Кирилла сана.

Глава ОЗПП проанализировал информацию о патриархе и нашел такие нарушения церковных канонов, которые могут быть достаточными для лишения предстоятеля священного сана. В частности, в заявлении содержатся обоснования того, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл виновен в лихоимстве, в торговле в доме Божьем, в участии в трапезах братолюбия (агапах) в доме Божьем, в стремлении к роскоши и украшению тела, чуждых священнического чина и состояния, в сожительстве в доме с женщиной, не являющейся матерью, сестрой или теткой, и в том, что принял сан раньше установленного минимального возраста.

Он пишет в "Живом журнале": "По моему мнению, чем раньше Патриарх Кирилл (Гундяев) будет лишен сана и отлучен от церкви, тем меньше прихожан он отвратит от православия своей кипучей антимиссионерской деятельностью. В наших силах повлиять на ситуацию, если не сидеть, сложа руки, а только наблюдать за творящимися мерзостями со стороны".