Адвокаты осужденных участниц скандальной панк-группы готовят "список Pussy Riot". По аналогии со "списком Магнитского", в него планируется включить всех участников процесса над девушками, пишет газета "Известия".

Сообщается, что главным инициатором нового списка является адвокат девушек Марк Фейгин. По его словам, в список планируется включить всех, кто участвовал в процессе над панк-группой, в частности, в список будут включены "судья Марина Сырова и прокурор Александр Никифоров, а также все судьи, которые выносили решение по продлению ареста Pussy Riot". В список также включат журналистов, по мнению адвокатов девушек и международных правозащитников, "предвзято освещавших суд".

"Список Pussy Riot" сначала планируется внести в соответствующее министерство США, а затем в Сенат.

Однако еще один адвокат девушек Николай Полозов заявил, что СМИ "напридумывали" про лоббирование "списка Pussy Riot" в США защитой осужденных участниц панк-группы. Он написал в своем Twitter: "Что там еще Известия напридумывали про нас и их все цитируют? Мы официальный комментарий не давали".

Напомним, в четверг муж Надежды Толоконниковой Петр Верзилов съездил в США, где встречался с авторами "закона Магнитского" и попросил их ввести санкции против чиновников, которые причастны к осуждению участниц группы "Pussy Riot".