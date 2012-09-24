Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко сообщил в понедельник журналистам, что в Питере родился пятимиллионный житель города. Им стала девочка из многодетной семьи, родившаяся в 17-м роддоме Красногвардейского района Петербурга.

По словам губернатора, девочка родилась в семье Шарковых из Красногвардейского района, "теперь у них два мальчика и две девочки", "это средняя петербуржская семья", в подарок от города семья получит четырёхкомнатную квартиру.

Мама пятимиллионной петербурженки Ольга Александровна работает менеджером в одной из строительных компаний, а папа Сергей Александрович возглавляет отдел в конструкторском бюро вычислительной техники. Родители назвали малышку Людмилой.