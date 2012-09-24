Минтруд опубликовал обновленный вариант стратегии пенсионного развития

В сообщении Минтруда в понедельник сообщается, что министерство опубликовало обновленный вариант стратегии пенсионного развития до 2030 года, который уже внесен в правительство. Однако с Минэкономразвития и Минфином документ согласовать не удалось, ведомства представили свои замечания и предложения.

Финансовое, экономическое и социальное ведомства из шести пунктов не согласовали лишь судьбу накопительной части пенсии.

Министерство настаивает на трехуровневой модели пенсионной системы, в которой первый уровень составляет государственная пенсия со стажем 30 лет (с дальнейшим повышением согласно актуарной сбалансированности взносов и обязательств до 42 лет, при этом коэффициент замещения утраченного заработка составит 40%), пишет "Коммерсант".

Второй уровень составляет корпоративная пенсия, образованная за счет дополнительных взносов работодателя, и, наконец, третий - частная пенсия, для которой гражданин самостоятельно уплачивает дополнительный взнос.

По мнению Минтруда, все три уровня дадут коэффициент замещения утраченного среднего заработка до 70% при условии наличия стажа не менее 40-45 лет.

Минтруд также заявляет, что устранить предлагаемыми мерами дефицит Пенсионного фонда все же не удастся, реализация концепции позволит его снизить лишь к 2020 году до 1,2% ВВП, а к 2030 году - до 0,9% ВВП, (в 2012 году - 1,075 трлн рублей, или 1,8% ВВП, в 2015 году - 1,2 трлн).

Кроме того, ведомство предлагает увеличить период дожития (период, на который при расчете пенсии делится сумма страховых взносов) с нынешних 228 месяцев, или 19 лет, до 252 месяцев, или 21,4 года, к 2015 году. После 2016 года Минтруд предлагает установить период дожития исходя из статистической продолжительности, что снизит дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2014 году на 1,08 млрд рублей, а в 2020 году - 106 млрд.

Еще одно новшество, которое Минтруд предлагает внести в стратегию - не всем работающим пенсионерам ведомство планирует выплачивать пенсии: в долгосрочной перспективе министерство предлагает "создать механизм", согласно которому на пенсию не смогут рассчитывать пенсионеры, которые работают и получают зарплату выше средней по экономике.