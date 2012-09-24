В Охотском море у берегов Камчатки затонул транспортный рефрижератор "Вест". Следствие выдвигает несколько версий причин произошедшего. Одна из приоритетных - рефрижератор "Вест" затонул после удара волны.

В пресс-службе Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России сообщили, что следствие рассматривает одну из вероятных версий: затопление транспортного рефрижератора "Вест" в Охотском море произошло после удара волны в его правый борт. В результате чего корабль начал крениться и ушел под воду.

Ранее следствие рассматривало и другие версии — перегруз судна, неверное расположение груза, техническая неисправность.

Напомним, "Вест" затонул 23 сентября около 20:00 по камчатскому времени в 4 милях от берега в районе поселка Октябрьский в Усть-Большерецком районе края. На борту судна, перевозившего более 49 тонн генеральных грузов, находились десять человек. Восемь человек спаслось, они эвакуированы на берег и доставлены в Петропавловск-Камчатский. Еще два члена экипажа не найдены. Поисковая операция продолжается.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ - "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

В Главном управлении МЧС в Камчатском крае начала работу горячая телефонная линия для родственников рыбаков, пропавших при затоплении "Веста". Родные и близкие пропавших могут позвонить по номерам 8(415-2) 200-104 и 8(415-2) 23-99-99 и получить психологическую помощь и полную информацию о ходе поисково-спасательной операции.